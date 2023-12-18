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Spor

Galatasaray'da fesih ihtimali! Sergio Oliveira için yolun sonu

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira için yolun sonu gözüktü. Bu sezon gösterdiği performans ile beklentilerin çok altında kalan oyuncunun birkaç gün önce sakatlanmasının ardından ameliyat kararı alındı. Bu durum sarı kırmızılı yönetimi harekete geçirdi ve futbolcunun menajeri İstanbul'a davet edildi. İşte detaylar...

Takvim18 Aralık 2023 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
Galatasaray'da fesih ihtimali! Sergio Oliveira için yolun sonu
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Galatasaray'da Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MENAJERİNE DAVET

Ağırlık çalışırken göğüs kasında kopuk oluşan futbolcunun ameliyat olması halinde sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın da bu nedenden dolayı Oliveira'nın menajerini İstanbul'a çağırdığı öğrenildi.

SÖZLEŞME FESİH

Önümüzdeki hafta içinde oyuncunun temsilcisiyle görüşecek olan yönetimin Portekizli yıldızın temsilcisine sözleşmeyi dondurmayı ya da kontratı feshetmeyi teklif edeceği belirtildi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

31 yaşındaki orta sahanın bu sezonki performasının istenilen seviyede olmamasının da Galatasaray'ı bu teklifi yapmaya iten nedenlerden biri olduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplam 20 maçta süre bulan tecrübeli futbolcu 2 gol, 2 asiste imza attı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Portekizli yıldızın Galatasaray ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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