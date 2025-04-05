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Spor

Galatasaray'da fırtına gibi esen Victor Osimhen, Avrupa devlerini peşine taktı

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 28 gol, 5 asistlik performans sergileyerek transfer piyasasının gözdesi oldu. Serbest kalma bedeli 75 milyon euro olan Nijeryalı yıldızın nisan ayında vereceği karar, sarı-kırmızılıların gelecek planlamasını doğrudan etkileyecek.

Akşam5 Nisan 2025 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
Galatasaray'da fırtına gibi esen Victor Osimhen, Avrupa devlerini peşine taktı
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Sezon başında İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'da oynadığı 32 maçta 28 gol, 5 asist yaparak tüm dikkatleri yeniden üzerine çekmesini bildi. Nijeryalı forvet, harika performansıyla şimdiden yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olacağını kanıtlamış oldu. 26 yaşındaki golcünün serbest kalır maddesi 75 milyon euro... Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen'le yola devam etmeyi çok istiyor. Transferin maddi yükünü sponsorlarla çözmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncunun Nisan ayı içerisinde kariyeri ile ilgili vereceği kararı bekliyor. Osimhen'in İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan talipleri var. Nijeryalı oyuncu ile Galatasaray'ın dışında Manchester United, Arsenal, Chelsea, Paris Saint Germain, Barcelona, Juventus ve S.Arabistan ekibi Al Hilal ilgileniyor.

AL HİLAL'E SICAK BAKMIYOR

Ancak deneyimli isim kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istemiyor. Manchester United, transferi takasla çözmeyi planlıyor. Ancak İtalyan ekibi Napoli takas seçeneğe sıcak bakmıyor. Maddi sıkıntılar içerisinde olan Barcelona ise Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için sponsor arayışlarını sürdürüyor.

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