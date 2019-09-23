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Galatasaray'da Florin Andone ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, Yeni Malatyaspor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

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Süper Lig'in 5. haftada Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın yeni isimlerinden Florin Andone, ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Mücadeleye 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Andone, Yeni Malatyaspor kalesine şut çekemedi.

Topla 26 kez buluşan Andone, yüzde 37.5 isabet ile 6 kez isabetli pas yapabildi. Girdiği 4 ikili mücadelenin 1'ini kazanabilen golcü oyuncu, 7 hava topu mücadelesinin 4'ünde başarılı oldu.

Andone için 2 kez ofsayt bayrağı kalkarken, Rumen oyuncu 2 kez de faule maruz kaldı.

İşte Andone'nin rakamları;

84 dakika

Şut: 0

Dribling: 1/1

Topla buluşma: 26

İsabetli pas: 6 (%37.5)

Orta: 1

İkili mücadele: 1/4

Hava topu mücadelesi: 4/7

Faul: 2

Ofsayt: 2

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