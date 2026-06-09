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Spor

Galatasaray'da forvet gündemi: Cimbom, Hırvat golcünün peşinde!

Galatasaray'ın, Benfica forması giyen 22 yaşındaki Hırvat golcü Ivanovic'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, teknik direktör değişikliği sonrası geleceği belirsizleşen genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 23:10 - Güncelleme:
Galatasaray'da forvet gündemi: Cimbom, Hırvat golcünün peşinde!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, hücum hattı için alternatif isimleri değerlendirmeye başladı.

FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken Galatasaray, olası senaryolara karşı golcü listesini genişletiyor.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Benfica forması giyen 22 yaşındaki Hırvat santrfor Ivanovic'i yakından takip ediyor. Benfica'da yaşanan teknik direktör değişiminin ardından genç oyuncunun geleceğinin netleşmediği ve ayrılık seçeneğine sıcak bakabileceği öne sürüldü.

OKAN BURUK'TAN ONAY

1.85 boyundaki pivot santrforun, fizik gücü ve oyun tarzıyla Okan Buruk'un sistemine uygun bir profil çizdiği belirtilirken, Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Ivanovic'in Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Hırvat futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 42 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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