10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3829
  • 6,1044
  • 222.671
  • 104.184
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da forvet krizi bitmiyor!

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou, beşer resmi maçta birer golde kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı santrforlar Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou, 1 aylık süreçteki performanslarıyla beklentilerin uzağında kaldı.
 
Sezona santrfor bölgesinde Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ikilisiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde kapattı. Galatasaray, doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
 
Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi bir revizyona giden sarı-kırmızılılar, stoper ve santrfor bölgesini tamamen yeniledi.
 
Christian Luyindama ve Marcos Teixeira (Marcao) ile savunma sıkıntılarını gideren Galatasaray, santrforda ise ara transferin son gününde kadroya dahil edilen Diagne ve Mitroglou'ndan beklediğini bulamadı.
 
Diagne'den 5 resmi maçta 1 gol
 
Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gole imza atan Mbaye Diagne, Galatasaray'da 5 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
 
Sarı-kırmızılı ekibin 10 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, Galatasaray'da 3 lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.
 
Süper Lig'de penaltıdan 1 gol kaydeden Diagne, UEFA Avrupa Ligi'nde ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.
 
Diagne, ilk yarının gerisinde
 
Mbaye Diagne, Süper Lig'de ilk yarıdaki performansının çok uzağında kaldı.
 
Sezona Kasımpaşa'da başlayan 27 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında 17 maçta toplam bin 529 dakika süre aldı. İlk yarıda 20 gol atan Diagne, ortalama 76 dakikada 1 gol kaydetti.
 
Diagne, Galatasaray'da ise ligde süre aldığı 201 dakikada 1 gole imza attı.
 
Mitroglou'ndan Diagne performansı
 
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fransa'nın Marsilya takımından kiraladığı Mitroglou, Diagne gibi 5 resmi maçta 1 gol kaydetti.
 
İsmi UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Mitroglou, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.
 
Yunan santrfor, ligde 1-0 kazanılan Akhisarspor maçında fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi. Mitroglou, diğer 4 müsabakada sessiz kaldı.
 
Gomis'i arıyor
 
Galatasaray'da bu sezon santrfor bölgesinde forma giyen 4 futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in gerisinde kaldı.
 
Eren Derdiyok 7, Sinan Gümüş 4, Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou birer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.
 
Sezon başında takımdan ayrılan Fransız golcü Gomis, geçen sezon ligde 24. hafta itibarıyla 24 gole ulaşmıştı.
 
(AA)

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'ABD ile Güney Kore ortak tatbikatı yapmalı'

'ABD ile Güney Kore ortak tatbikatı yapmalı'

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Rus ve ABD Genelkurmay başkanları Viyana'da buluşacak

Rus ve ABD Genelkurmay başkanları Viyana'da buluşacak

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

Başkan Erdoğan: 150 yıllık projede yarıya geldik

Başkan Erdoğan: 150 yıllık projede yarıya geldik

'Türkiye, Venezuela krizinde ara bulucu olabilir'

'Türkiye, Venezuela krizinde ara bulucu olabilir'

HDP ile ittifaka kızan CHP'liler AK Parti'ye katıldı

HDP ile ittifaka kızan CHP'liler AK Parti'ye katıldı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

'Savunma alanındaki artış kimse için tehdit değil'

'Savunma alanındaki artış kimse için tehdit değil'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA