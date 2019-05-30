Galatasaray’da forvete Tomane
CİM-BOM aradığı golcüyü Portekiz’de buldu.
- StarSpor
CİM-BOM aradığı golcüyü Portekiz’de buldu. Sarı-Kırmızılılar, Mbaye Diagne’yi sattığı takdirde Tondela takımında top koşturan golcü Tomane’yi (Antonio Manuel Fernandes Mendes) renklerine katacak. Portekiz’in A Bola Gazetesi, Tomane’yi Kızılyıldız’ın transfer etmek istediğini ancak Galatasaray’ın devreye girmesiyle Sarı-Kırmızılılar’ın avantajlı duruma geçtiğini yazdı. 26 yaşındaki forvet 31 maçta 12 gol attı, 6 asist yaptı.
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