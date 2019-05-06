Galatasaray'da Franck Ribery sesleri
Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılıyor.
Fransız yıldız "Bayern'e transfer olduğumda bir rüyam gerçekleşmişti. Veda kolay olmayacak. Burada yaşadığım başarıları asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı. Alman basını, tecrübeli hücum oyuncusuyla birçok kulübün ilgilendiğini duyurdu. "Aralarında Galatasaray da var" yazdı.
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