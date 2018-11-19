Galatasaray'da futbolcuların alacaklarının tamamı ödendi
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, milli maç için verilen arada futbolcuların alacaklarının tamamını ödedi. Bu gelişme sonrasında Fatih Terim de yönetime teşekkür etti.
Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcuların sayısının arttığı bir dönemde sıkıntı yaşayan teknik direktör Fatih Terim, yönetimin yaptığı hamle ile biraz olsun rahatladı.
Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, takıma yaklaşık 34 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirdi. Futbolcuların alacaklarının tamamını ödeyen yönetim, bu hamle ile Florya'da yaşanan olumsuz havayı pozitife çevirmek için çaba harcıyor.
Teknik direktör Fatih Terim de oyuncuların motivasyonunu arttıran bu hamlenin ardından yönetime teşekkür etti.
UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderen Galatasaray Kulübü, önemli bir adım atmış oldu.
Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, bugüne kadar 345 milyon liralık bir ödeme yapmış oldu.
(TRT Spor)
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