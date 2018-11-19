Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da futbolcuların alacaklarının tamamı ödendi

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, milli maç için verilen arada futbolcuların alacaklarının tamamını ödedi. Bu gelişme sonrasında Fatih Terim de yönetime teşekkür etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcuların sayısının arttığı bir dönemde sıkıntı yaşayan teknik direktör Fatih Terim, yönetimin yaptığı hamle ile biraz olsun rahatladı.

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, takıma yaklaşık 34 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirdi. Futbolcuların alacaklarının tamamını ödeyen yönetim, bu hamle ile Florya'da yaşanan olumsuz havayı pozitife çevirmek için çaba harcıyor.

Teknik direktör Fatih Terim de oyuncuların motivasyonunu arttıran bu hamlenin ardından yönetime teşekkür etti.

UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderen Galatasaray Kulübü, önemli bir adım atmış oldu.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, bugüne kadar 345 milyon liralık bir ödeme yapmış oldu.

(TRT Spor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA