Galatasaray'da Garry Rodrigues sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Garry Rodrigues, sakatlık geçirdi.
Zorlu maçta Medipol Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılılarda Garry Rodrigues, sakatlık yaşadı.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleye 11'de başlayan Rodrigues, ikinci yarıya çıkmadı. Arka adelesinde sertleşme olduğu belirtilen Rodrigues, tedbir amaçlı oyundan alındı.
Rodrigues'in yerine ikinci yarıda Selçuk İnan oyuna dahil oldu.
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