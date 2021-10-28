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Spor

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi sakatlık kabusu

Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaray'da futbolcular mücadeleden hasarlı çıktı. Sağlık ekipleri başta Kerem, Nelsson ve Taylan olmak üzere adeta seferberlik ilan etti.

28 Ekim 2021 Perşembe 08:39 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 08:39
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Galatasaraylı futbolcular, son Beşiktaş yenilgisinin ardından hakem Fırat Aydınus'la ilgili serzenişlerini teknik heyet ve yöneticilere iletmişti. Birçok oyuncunun dev mücadelede darbeye bağlı olarak sakatlık yaşadığı ve Florya'da tedavi altına alındığı bildirildi. Oyuncular bu sakatlık pozisyonlarında faul bile çalınmaması konusunda şikayetçi. Teknik heyetin endişesi ise tedavi edilen futbolcuların pazar günkü Gaziantep karşılaşmasına yetişmeme ihtimali. Özellikle Kerem, Nelsson ve Taylan'ın ciddi şekilde ağrı yaşadığı ve teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuları dinlendirmek zorunda kalabileceği bildirildi.

YEDEKLERE HAZIR OL TALİMATI

Sakatlıkları bulunan oyuncuların detaylı durumlarına bugünkü antrenmanda bakılacak. Aslan'ın hocası Terim, her ihtimale karşın yedek oyuncularını hazır tutmak istiyor. Savunmada Luyindama, solda Babel, orta alanda da Gustavo Assuncao'nun ilk 11'de başlaması gündemde. Tecrübeli teknik adamın, önümüzdeki hafta içi oynanacak Lokomotiv Moskova maçını da düşünerek, Gaziantep karşısında daha geniş bir rotasyon deneyebileceği belirtiliyor.

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