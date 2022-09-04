İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2343
  • EURO
    18,103
  • ALTIN
    1003.77
  • BIST100
    3346.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi tek eksik
Spor

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi tek eksik

Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray'da, Fredrik Midtsjö'nün forma giymesi beklenmiyor.

AA4 Eylül 2022 Pazar 09:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.