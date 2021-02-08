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Spor

Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes'in takımla çalıştığını açıkladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:06 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 14:08
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.

Martin Linnes, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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