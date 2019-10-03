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Galatasaray'da Gençlerbirliği’ne PSG kadrosu

GALATASARAY, Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile başlattı.

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STAR

GALATASARAY, Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile başlattı. PSG maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koordinasyon, dar alan oyunları ve çift kale ile antrenmanı tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim’in Başkent deplasmanında oynanacak maçta takımı sahaya PSG maçındaki sisteme benzer bir tertiple sahaya sürmesi bekleniyor. 3 stoperli 5-3-2 sistemini uygulayacak olan Fatih Hoca, takım hücuma kalktığında 3-5-2’ye geçiş yaptıracak.

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