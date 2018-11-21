Galatasaray'da geri dönüş kabusu
Ligde yarın Konya’yı ağırlayacak olan Aslan, son 4 sezonda milli maç dönüşünde çıktığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 yenilgi ve 5 beraberlik alıp 22 puan kaybetti.
GALATASARAY’DA milli ara kâbusu! Süper Lig’de milli araya Kayserispor galibiyetiyle giren ve yarın kendi sahasında yeni hocası Aykut Kocaman’la sahaya çıkacak Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, milli ara dönüşlerinde önemli puan kayıpları yaşıyor. Sakat ve cezalı futbolcularının çokluğu yüzünden kadro kurma sıkıntısı yaşayan CimBom, son 4 sezonda milli maç dönüşlerinde oynadığı 18 karşılaşmanın 9’unda puan kaybetti. 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Aslan, rakiplerine 22 puan kaptırırken, Cim-Bom seyircisi önünde 3 galibiyet alabildi. Son olarak 19 Ekim’de milli ara dönüşü evinde Bursa’yı konuk eden Aslan, 1-1’lik beraberlik sonucu 2 puan kaybetmişti. Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda ligde cuma günleri oynadığı karşılaşmalarda da puan kayıpları yaşıyor. CimBom bu sezon Bursa’dan sonra cuma günü oynadığı Fener derbisinde de galibiyet alamadı.
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