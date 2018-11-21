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Galatasaray'da geri dönüş kabusu

Ligde yarın Konya’yı ağırlayacak olan Aslan, son 4 sezonda milli maç dönüşünde çıktığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 yenilgi ve 5 beraberlik alıp 22 puan kaybetti.

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GALATASARAY’DA milli ara kâbusu! Süper Lig’de milli araya Kayserispor galibiyetiyle giren ve yarın kendi sahasında yeni hocası Aykut Kocaman’la sahaya çıkacak Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, milli ara dönüşlerinde önemli puan kayıpları yaşıyor. Sakat ve cezalı futbolcularının çokluğu yüzünden kadro kurma sıkıntısı yaşayan CimBom, son 4 sezonda milli maç dönüşlerinde oynadığı 18 karşılaşmanın 9’unda puan kaybetti. 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Aslan, rakiplerine 22 puan kaptırırken, Cim-Bom seyircisi önünde 3 galibiyet alabildi. Son olarak 19 Ekim’de milli ara dönüşü evinde Bursa’yı konuk eden Aslan, 1-1’lik beraberlik sonucu 2 puan kaybetmişti. Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda ligde cuma günleri oynadığı karşılaşmalarda da puan kayıpları yaşıyor. CimBom bu sezon Bursa’dan sonra cuma günü oynadığı Fener derbisinde de galibiyet alamadı.

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