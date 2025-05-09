Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. kez şampiyon olmaya çok yaklaştı.

Süper Lig'de geride kalan 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. "Cimbom" son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan 4 maçta 4 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

Ligde yarın Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.



Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta hem kendisinin Trabzonspor müsabakasında hem de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçta istediği sonuçların çıkmaması durumunda şampiyonluk hayalini son 3 maça bırakacak.

BEŞİNCİ YILDIZI TAKAN İLK TAKIM OLACAK

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

ŞAMPİYONLUKLAR

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Teknik Direktör 1961-62 Gündüz Kılıç 1962-63 Gündüz Kılıç 1968-69 Toma Kaleperovic 1970-71 Brian Birch 1971-72 Brian Birch 1972-73 Brian Birch 1986-87 Jupp Derwall 1987-88 Mustafa Denizli 1992-93 Karl Heinz Feldkamp 1993-94 Rainer Hollmann 1996-97 Fatih Terim 1997-98 Fatih Terim 1998-99 Fatih Terim 1999-00 Fatih Terim 2001-02 Mircea Lucescu 2005-06 Erik Gerets 2007-08 Cevat Güler 2011-12 Fatih Terim 2012-13 Fatih Terim 2014-15 Hamza Hamzaoğlu 2017-18 Fatih Terim 2018-19 Fatih Terim 2022-23 Okan Buruk 2023-24 Okan Buruk

OKAN BURUK, KİŞİSEL MÜZESİNE BİR KUPA DAHA EKLEMENİN PEŞİNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

Buruk, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.

MUSLERA'NIN GÖZÜ BÜLENT KORKMAZ'IN REKORUNDA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde lider girerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da final mücadelesine çıkacak. Galatasaray, ligde 4 puan alması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek.

Uruguaylı file bekçisi, böylece Türk futbolunda en çok kupa kazanan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu egale edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile final maçına çıkacak. Muslera, bu kulvarda da şampiyonluğa ulaşılması halinde Türkiye kariyerindeki kupa sayısını 19'a taşıyarak Korkmaz'ı geçecek.

ALTI FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUK HEYECANI

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması halinde kadrosunda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 6'sı, en üst ligde ilk kez şampiyonluk yaşayacak.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, ilk kez şampiyonluk apoleti takacak.

