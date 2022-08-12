Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde yarın kendi sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla birlikte başladı. Üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada evinde Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.