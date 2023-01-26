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Spor

Galatasaray'da Giresunspor maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
Galatasaray'da Giresunspor maçı mesaisi devam ediyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Giresun'a gidecek.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 19 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalardan 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 45 puanla 1. sırada yer aldı.

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