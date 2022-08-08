Galatasaray'da Giresunspor mesaisi başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında dün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Karadeniz temsilcisiyle yapacağı maç öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve dar alanda oyunla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından yapılan 7'ye 7 oyunla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.