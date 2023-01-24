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Spor

Galatasaray'da Giresunspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA24 Ocak 2023 Salı 21:29 - Güncelleme:
Galatasaray'da Giresunspor mesaisi sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 2 grup halinde top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Victor Nelsson, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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