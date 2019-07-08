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Galatasaray'da gönderilecek isimler belli oldu

Transfer dönemine hızlı giren Galatasaray'da forvet arayışları hızla sürerken sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
FFP kuralları gereği futbolcu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, UEFA ile sorun yaşamamak için gönderilecek isimleri de netleştirdi. Bu bağlamda Mbaye Diagne’yi gözden çıkaran Galatasaray, Belhanda, Mariano ve Fernando’yu da satış listesine koydu.
 
Falcao, Nainggolan, Aboubakar ve Diego Costa’yı yalanlayan Galatasaray’da transfer edilecek futbolcular sır gibi saklanırken, takımdan gönderilecek isimler belli oldu.
 
GÖNDERİLECEK 4 FUTBOLCUDAN DA BONSERVİS GELİRİ ELDE EDİLECEK
 
Arabistan’dan kendisine gelen teklifleri reddederek Avrupa’nın dev liglerinden birine gitmek isteyen Diagne, gönderilecek futbolcular arasında liste başında yer alıyor. Senegalli forvetin satılması halinde transferde bir hayli eli güçlenecek olan Galatasaray, tecrübeli futbolcu için 10 milyon euro’luk teklif alırken, sarı kırmızılı ekip bu teklifin 13 milyon euro’ya çıkmasını bekliyor.
 
Diagne’nin ardından Galatasaray’dan gönderilmesi beklenen ikinci futbolcu ise Fernando. Şu anda Sevilla ile anlaşmaya varan Brezilyalı orta saha La Liga için geri sayıma geçerken, Galatasaray’ın bu transferden 4 milyon Euro’yu kasasına koyacağı biliniyor.
 
Daha sezon bitmeden Martin Linnes’le anlaşmaya varan, sağ beki Şener Özbayraklı ile yedekleyen Fatih Terim’in Mariano’yu da kadrosunda düşünmediği vurgulandı. Bazı Brezilya ve Fransız ekipleriyle dirsek teması halinde olan Mariano’nun Rennes ve Strasbourg’la görüştüğü bilinirken tecrübeli futbolcunun ülkesine dönme ihtimalinin de yüksek olduğu bildiriliyor.
 
Takımla ilişkisini kesmesi beklenen dördüncü futbolcu ise Belhanda. Scout ekibine talimat veren Fatih Terim’in iyi bir 8 numara arayışına çıktığı belirtilirken, Faslı yıldızın transferi için Willam D’Avila’nın çalışmalara başladığı ifade edildi.
 

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