Başarılarla dolu 14 senenin ardından Fernando Muslera'ya veda eden Galatasaray'da bu ayrılık sonrası en önemli gündem maddesi, Uruguaylı eldivenin boşluğunu kaliteli bir isimle doldurmak. Bu doğrultuda hamlelerini yapan G.Saray Yönetimi'nin liste başında, Barcelona'nın tecrübeli kalecisi Ter Stegen yer alıyordu. Ancak SarıKırmızılılar'ın, Alman eldiven ve menajeriyle yaptığı görüşmeler sonuçsuz kaldı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre CimBom, Ter Stegen'le ortak noktada buluşamadı. Alman kalecinin ajansı ROOF'tan bir temsilci İstanbul'daki görüşmelere katıldı. G.Saray'ın önerdiği rakam ve 33 yaşındaki file bekçisinin istedikleri arasında büyük fark olduğu belirtildi. Ayrıca Alman kalecinin, her şeye rağmen Barcelona'da kalmak istediği vurgulandı. Barça'daki disiplin sorunları da G.Saray'ı kararsızlığa itti.