İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da gözler Başakşehir maçında
Spor

Galatasaray'da gözler Başakşehir maçında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA10 Ocak 2025 Cuma 23:21 - Güncelleme:
Galatasaray'da gözler Başakşehir maçında
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana topla ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma organizasyonlarının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.