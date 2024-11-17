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Spor

Galatasaray'da gözler Bodrum FK maçında

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

17 Kasım 2024 Pazar 20:31 - Güncelleme:
Galatasaray'da gözler Bodrum FK maçında
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular koşu ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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