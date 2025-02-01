İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2025 Cumartesi / 3 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da gözler Gaziantep FK maçında
Spor

Galatasaray'da gözler Gaziantep FK maçında

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 19:52 - Güncelleme:
Galatasaray'da gözler Gaziantep FK maçında
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.