  Galatasaray'da gözler NBA Avrupa projesinde
Spor

Galatasaray'da gözler NBA Avrupa projesinde

Basketbolda gözler NBA Avrupa projesine çevrilirken, İstanbul'dan da bir kulübün katılacağının açıklanması üzerine Galatasaray'dan da açıklama geldi.

7 Kasım 2025 Cuma 22:13
Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, NBA Avrupa projesinde yer alma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Natan, NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou'nun Ekim 2027'de başlayacak NBA Avrupa projesinde İstanbul'dan bir takımın da yer alacağını açıklamasını değerlendirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Natan, "NBA Avrupa projesi ile alakalı uzun zamandır üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda da resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray, Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp olarak, potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa'ya değer katacaktır." diye konuştu.

