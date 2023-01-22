Galatasaray gözünün yaşına bile bakmadı! Yıldız oyuncu apar topar ayrılıyor

Ara transfer döneminin başlamasıyla gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncuların da merak konusu olduğu Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu. Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile yolların ayrılması an meselesi.

GALATASARAY'DA GİDECEK İSİMLER NETLEŞİYOR

Sezon başında yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, ara transferde de kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarına başladı ve sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimlerde netleşmeye başladı.

İLK AYRILIK HARIS SEFEROVIC

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Haris Seferovic için işler yolunda gitmedi. Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in yanında sönük kalan Seferovic, hocası Okan Buruk'un da gözüne bir türlü giremedi. Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan İsviçreli golcü ile yolların ayrılması bekleniyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 resmi maça çıkan Haris Seferovic, yalnızca 2 golle skora etki edebildi.