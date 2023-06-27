Galatasaray'da gündem Tottenham'ın yıldızı Pape Matar Sarr

Galatasaray, bonservisi Tottenham'da olan ve geçtiğimiz sezonu Metz'de geçiren Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.

ORTA SAHA ARAYIŞLARI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için flaş bir isim gündeme geldi.

GÜNDEME ALDI

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, bonservisi Tottenham'da olan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı. Sarı kırmızlıların oyuncu ile ilgili kısa süre içinde somut adımları atabileceği ifade edildi

TALİPLERİ ÇOK

20 yaşındaki merkez orta saha ile birçok kulübün ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın oyuncuyu geleceğe yatırım olarak düşündüğü de aktarıldı.

YENİ HOCASI DENEYECEK

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou'nun Sarr'ı yaz kampında deneyeceği ve son kararını vereceği kaydedildi.

17 MİLYON EUROYA ALINDI

20 yaşındaki genç yetenek Fransa ekibi Metz'den Tottenham'a 17 milyon euroya transfer olmuştu. İngiliz ekibi oyuncuyu alır almaz 2 sezon üst üste tekrar Metz'e kiralık olarak gönderdi.