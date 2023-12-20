Galatasaray'da gündem yeniden Giannis Konstantelias

Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 10 numara Giannis Konstantelias için yeni bir hamle yapma kararı aldı.

DEVRE ARASINDA AYRILACAK

Cimbom, geçtiğimiz aylarda genç yetenek için PAOK'un kapısını çalmış ancak sonuç alamamıştı. Yunan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki orta sahanın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

9 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon 27 maçta forma giyen Konstantelias, 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Yunanistan Milli Takımı'nda 4 kez forma giyen genç yıldız 1 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncuyu Galatasaray dışında Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından takip ediyor. Transfermart'a göre 2022 yılında 400 bin Euro değerinde olan Yunan yıldızın şimdiki değeri ise 8 milyon euro.