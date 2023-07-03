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Spor

Galatasaray'da gündem yeniden Kristiansen!

Son şampiyon Galatasaray, Premier Lig'e veda eden Leicester City'den Victor Kristiansen'i gündemine aldı.

Takvim3 Temmuz 2023 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
Galatasaray'da gündem yeniden Kristiansen!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek mevkisine takviye yapacak.

Angelino ile görüşme yapan ancak; oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle rotayı İngiltere'ye çeviren Cimbom, Premier Lig'e veda eden Leicester City'den Victor Kristiansen'i gündemine aldı.

Kopenhag'da oynadığı dönemde de Sarı-Kırmızılılar'la anılan Danimarkalı sol bekin sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Öte yandan 12 milyon Euro güncel değer biçilen 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

1.81 boyundaki futbolcu geride bıraktığımız sezon Leicester ekibinde 14 maça çıktı. Genç futbolcu görev yaptı bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkı yaptı.

Aynı sezon Kristiansen, Kopenhag'da ise 24 maçta 1 gol, 1 asist üretti. Danimarkalı sol bekin kariyerinde ise toplam 122 maçta 2 gol, 13 de asisti bulunuyor. Kristiansen, oyun görüşü ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor.

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