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Spor

Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray, Manchester United karşısına son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaparak çıktı.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
Galatasaray'da 3 değişiklik
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Manchester United karşısında 3 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Manchester karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk, Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Angelino, Abdülkerim Bardakcı ve Hakim Ziyech'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez kadroda yer almadı. Okan Buruk, Sanchez'in yokluğunda savunmada Kaan Ayhan'a görev verdi. Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ise yedeklerde bekledi.

Galatasaray, Manchester United maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.

TARAFTARLAR STADYUMU DOLDURDU

İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk ve yoğun yağmura rağmen tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde oyuncuları tribünlere çağırdı ve tezahüratlarla mücadeleye hazırladı.

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