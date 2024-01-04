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  • Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Eski takımına dönmek istiyor
Spor

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Eski takımına dönmek istiyor

Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan ancak takıma bir türlü adapte olamayan Hakim Ziyech için ayrılık iddiaları gündemi sardı. Son iddiaya göre Faslı yıldız eski takımı Ajax'a geri dönmek istiyor. İşte detaylar...

Fanatik4 Ocak 2024 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Eski takımına dönmek istiyor
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Galatasaray'da iç transfer gündeminde zirveyi Hakim Ziyech kimselere bırakmıyor. Faslı yıldızın son Süper Kupa maçına ağrılarını gerekçe göstererek gitmemesi, camiada büyük hayal kırıklığı yaratırken, sonraki süreçte ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi.

AJAX'A GİTMEK İSTİYOR

Menajer Gardi'nin, "Yönetime ayrılmak istediğimizi bildirdik" dediğinin ileri sürülmesi ve bu sözlerin kısa sürede yalanlanması da dikkat çeken bir başka detaydı. Son iddia ise yurt dışından geldi. Hollanda basınına göre Hakim Ziyech, Afrika Kupası'nın ardından eski takımı Ajax'a transfer olmak istiyor.

TAKIMIN LİDERİ OLACAK

Hollanda Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yapan, bir ara düşme hattına kadar gerileyen, ancak son haftalardaki galibiyet serisiyle yeniden üst sıralara tırmanmaya başlayan Ajax'ın, Ziyech önderliğinde yine güçlü günlerine dönmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Galatasaray'ın bedelsiz olarak kiraladığı, aynı zamanda bedelsiz satın alma opsiyonuna da sahip olduğu 30 yaşındaki futbolcu, Sarı-kırmızılı formayla 14 maçta 4 gol 2 asiste imza attı.

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