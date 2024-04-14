Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi! Bileti kesildi, yerine yıldız isim geliyor...

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Büyük umutlarla Chelsea'den transfer edilen Faslı yıldız, beklentileri karşılayamadı. Sarı kırmızılı ekip, kararını verdi.

GALATASARAY'DAN HAKIM ZIYECH KARARI!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, beklentiyi karşılayamadı. Büyük umutlarla transfer edilen Faslı yıldız, istenilen performansı sergileyemedi. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok maçı kaçıran tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılılarda hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray ise yıldız futbolcu için kritik bir karar aldı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Galatasaray, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sarı kırmızılı yönetim, yeni sezon için harekete geçti.

ALTERNATİFLERİ BELLİ OLDU

Aktarılan haberlere göre; Galatasaray, yeni sezon için Hakim Ziyech'in yerine Real Betis'te forma giyen Nabil Fekir ve Lazio'nun yıldız ismi Daichi Kamada'yı radarına aldı. Yönetimin, yaz aylarında bu isimler için harekete geçeceği belirtiliyor.

Star Gazetesi