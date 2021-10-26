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  • Galatasaray'da Halil Dervişoğlu çatlağı! Derbi sonrası kıyamet koptu
Spor

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu çatlağı! Derbi sonrası kıyamet koptu

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yendiği maçta sarı kırmızılı taraftarlardan Halil Dervişoğlu tepkisi geldi. Derbiye yedek kulübesinde başlayan Halil Dervişoğlu için sosyal medyada Galatasaray taraftarları çok sayıda paylaşımda bulundu.

Star.com.tr26 Ekim 2021 Salı 09:47 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 09:47
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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Halil Dervişoğlu'nun derbiye yedek başlamasına tepki gösteren Galatasaray taraftarları sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Halil Dervişoğlu 64. dakikada Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna girdi.

HALİL DERVİŞOĞLU TEPKİSİ

Fatih Terim Beşiktaş maçına Halil Dervişoğlu'nu yedek soyundurdu ve Mbaye Diagne ile maça başladı. Siyah beyazlıların maça baskılı başlaması ve Galatasaray'ın hızlı toplarla atağa çıkması ilerde Diagne'yi etkisiz bıraktı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise Halil Dervişoğlu'nun maça ilk 11'de başlaması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.

İşte Galatasaray taraftarlarının bazı Halil Dervişoğlu paylaşımları:

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