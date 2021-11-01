Star.com.tr 1 Kasım 2021 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:05

Galatasaray'ın genç yıldızı Halil Dervişoğlu sarı kırmızılı taraftarları ikiye böldü. Beşiktaş derbisinde yedek oturan yıldız oyuncu için sosyal medyada tepki gösteren Galatasaray taraftarı bir sonraki haftada oynanan Gaziantep FK maçında Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de izledi. Ancak oyunda zaman zaman etkisiz kalan oyuncu için taraftar ikiye bölündü.

HALİL DERVİŞOĞLU TARTIŞMASI...

Galatasaray'da taraftar Halil Dervişoğlu için ikiye bölünmüş vaziyette. Sosyal medyada hem övgüler hem de eleştiriler alan yıldız oyuncunun Galatasaray'da sezon sonu anlaşması sona eriyor. Gaziantep FK maçında 74 dakika oyunda kalan Halil Dervişoğlu yerini Emre Kılınç'a bırakmıştı. 2-0'lık skorla galip gelen Galatasaray'da Halil Dervişoğlu maç sonrasında en çok yorum yapılan oyuncular arasında yer aldı. Genç yıldız bu sezon sarı kırmızılılarda çıktığı 9 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

Sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şu şekilde: