Galatasaray'da Haris Seferovic depremi! Yer yerinden oynadı

Galatasaray'ın Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşılaştığı maça Haris Seferovic damga vurdu. Karşılaşmada başarısız bir performans sergileyen Haris Seferovic, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

HARIS SEFEROVIC, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Haris Seferovic, büyük umutlarla transfer edilmiş ve oynanan hazırlık maçlarında attığı golle seyircileri heyecanlandırmıştı. Ancak Seferovic, Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan Antalyaspor ve Giresunspor maçında beklentilerin uzağında kaldı.

TARAFTAR, HARIS SEFEROVIC'E TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada sarı-kırmızılı birçok taraftar Haris Seferovic için paylaşımlarda bulundu. Taraftarlar İsviçreli golcüyü eleştiren birçok paylaşım yaptı.

GALATASARAY KİRALIK OLARAK ALMIŞTI

Bu yaz yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Galatasaray, Haris Seferovic'i geçtiğimiz haftalarda Benfica'dan bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

İşte taraftarların Haris Seferovic tepkilerinden bazıları: