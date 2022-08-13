İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2022 Pazar / 17 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Haris Seferovic depremi! Yer yerinden oynadı
Spor

Galatasaray'da Haris Seferovic depremi! Yer yerinden oynadı

Haris Seferovic, Galatasaray'ın Giresunspor ile karşılaştığı maçta gündem oldu. Sarı-kırmızılı birçok taraftar karşılaşmada etkisiz bir performans sergileyen Haris Seferovic'i eleştiri yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'ın Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşılaştığı maça Haris Seferovic damga vurdu. Karşılaşmada başarısız bir performans sergileyen Haris Seferovic, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

HARIS SEFEROVIC, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Haris Seferovic, büyük umutlarla transfer edilmiş ve oynanan hazırlık maçlarında attığı golle seyircileri heyecanlandırmıştı. Ancak Seferovic, Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan Antalyaspor ve Giresunspor maçında beklentilerin uzağında kaldı.

TARAFTAR, HARIS SEFEROVIC'E TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada sarı-kırmızılı birçok taraftar Haris Seferovic için paylaşımlarda bulundu. Taraftarlar İsviçreli golcüyü eleştiren birçok paylaşım yaptı.

GALATASARAY KİRALIK OLARAK ALMIŞTI

Bu yaz yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Galatasaray, Haris Seferovic'i geçtiğimiz haftalarda Benfica'dan bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

İşte taraftarların Haris Seferovic tepkilerinden bazıları:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.