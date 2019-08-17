23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hasan Şaş'ın yaptığı paylaşımda, "Galatasarayıma, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Yardımcı antrenör bir önceki paylaşımında da, "Beni günah keçisi yapanlar, hepiniz Allah'ın adaletiyle ezileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, Süper Lig'de dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı: Daha aktif rol alın

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı: Daha aktif rol alın

Başkan Erdoğan Olçok ve oğlu için taziye dileklerini yineledi

Başkan Erdoğan Olçok ve oğlu için taziye dileklerini yineledi

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırı düzenlendi

Yaz ayında her yer beyaza böründü

Yaz ayında her yer beyaza böründü

Meteoroloji uyardı: Yarın için dikkatli olun

Meteoroloji uyardı: Yarın için dikkatli olun

Çavuşoğlu: Türkiye'nin Sudan'a desteği devam edecek

Çavuşoğlu: Türkiye'nin Sudan'a desteği devam edecek

Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdı

Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdı
 

POPÜLER HABERLER

Sağanak sonra ilginç görüntü! Dışarı deniz botuyla çıktı

Sağanak sonra ilginç görüntü! Dışarı deniz botuyla çıktı

Dünyanın ilk 'sakin şehir' unvanlı adası... Yoğun ilgi görüyor

Dünyanın ilk 'sakin şehir' unvanlı adası... Yoğun ilgi görüyor

İstanbul'da şiddetli yağış...

İstanbul'da şiddetli yağış...

20 yıldır hiç kesmediler! Kuzenler ilgi odağı oldu

20 yıldır hiç kesmediler! Kuzenler ilgi odağı oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA