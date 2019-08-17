Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti

Hasan Şaş'ın yaptığı paylaşımda, "Galatasarayıma, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Yardımcı antrenör bir önceki paylaşımında da, "Beni günah keçisi yapanlar, hepiniz Allah'ın adaletiyle ezileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, Süper Lig'de dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı.