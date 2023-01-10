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Spor

Galatasaray'da Hatayspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA10 Ocak 2023 Salı 20:40 - Güncelleme:
Galatasaray'da Hatayspor mesaisi başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde yapılan 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılıların antrenmanı, çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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