Galatasaray'da Hatayspor mesaisi başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde yapılan 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılıların antrenmanı, çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.