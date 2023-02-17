Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray lig hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İdmanın dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ LİG KARNESİ

Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 22 karşılaşmaya çıktı ve bunlardan 17 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 54 puanla 1. sırada yer aldı.