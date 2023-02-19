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Spor

Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına sürdürdü.

AA19 Şubat 2023 Pazar 18:01 - Güncelleme:
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
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Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, ısınma sonrası üç gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Dar alan ve geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklarına yarın başlayacağı Antalya kampında devam edecek Galatasaray, akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla çalışmalarını sürdürecek.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ LİG KARNESİ

Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 22 karşılaşmaya çıktı ve bunlardan 17 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 54 puanla 1. sırada yer aldı.

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