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Spor

Galatasaray'da hazırlıklar devam etti

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

AA2 Aralık 2022 Cuma 18:03 - Güncelleme:
Galatasaray'da hazırlıklar devam etti
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Galatasaray Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda yarın İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.

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