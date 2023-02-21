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Spor

Galatasaray'da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

IHA21 Şubat 2023 Salı 18:58 - Güncelleme:
Galatasaray'da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor
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Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ LİG KARNESİ

Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 22 karşılaşmaya çıktı ve bunlardan 17 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 54 puanla 1. sırada yer aldı.

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