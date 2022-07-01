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Spor

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

AA1 Temmuz 2022 Cuma 23:31 - Güncelleme:
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular sabah iki grup halinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanı ise ısınma ve koordinasyon ile başladı. Futbolcular aerobik koşuların ardından top ve kapma pas çalışması yaptı.

Dar alanda 7'ye 7 oyun ile devam eden antrenman, 10'a 10 çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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