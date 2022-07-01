Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular sabah iki grup halinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanı ise ısınma ve koordinasyon ile başladı. Futbolcular aerobik koşuların ardından top ve kapma pas çalışması yaptı.

Dar alanda 7'ye 7 oyun ile devam eden antrenman, 10'a 10 çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.