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Spor

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 00:52 - Güncelleme:
Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAY'IN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Okan Buruk yönetiminde şu ana kadar çıktığı 15 resmi maçtan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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