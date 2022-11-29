Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Topla ısınmayla başlayıp iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarına devam edecek.
GALATASARAY'IN BU SEZONKİ KARNESİ
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon 15 resmi maça çıkan Galatasaray, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.