İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2022 Salı / 6 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6376
  • EURO
    19,2813
  • ALTIN
    1049.19
  • BIST100
    4962.48
Spor

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

AA29 Kasım 2022 Salı 18:13 - Güncelleme:
Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayıp iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon 15 resmi maça çıkan Galatasaray, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.