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Spor

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara nedeniyle kampa giren Galatasaray günü çift antrenman ile tamamladı.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanlar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanı 4 takımlı turnuvayla tamamladı.

Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden Mauro Icardi, idmanı yarıda bıraktı. Arjantinli yıldız golcünün durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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