Galatasaray'da hazırlıklar tamam
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın sahasında Benfica'yı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşti.
Isınma hareketleri başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yoğun yağış altında gerçekleşen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-kırmızılıların yarınki maçın taktik provasını yaptığı öğrenildi.
(AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.