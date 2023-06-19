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Spor

Galatasaray'da hedef Anastasios Douvikas

Galatasaray, Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht forması giyen Anastasios Douvikas'ı transfer etmek istiyor.

19 Haziran 2023 Pazartesi 21:17 - Güncelleme:
Galatasaray'da hedef Anastasios Douvikas
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Utrecht forması giyen Anastasios Douvikas'ı transfer etmek istiyor.

Haberde ayrıca oyuncuya Rangers'ın 8 milyon euroluk bir transfer teklifi yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

RAKİP SADECE RANGERS DEĞİL

23 yaşındaki forvet ile Galatasaray ve Rangers'ın yanı sıra Alman ekibi Mönchengladbach'ın da ilgisinin olduğu aktarıldı.

Bu sezon Hollanda liginde son derece iyi bir performans sergileyen Anastasios Douvikas, toplam 38 maça çıktı ve 22 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

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