Sezonu çifte kupa ile kapatmayı hedefleyen G.Saray'da bugünlerde taraftarlar en çok şampiyonluk kutlamalarının nasıl yapılacağını merak ediyor. G.Saray yönetimiyle konuyu görüştük. Birçok öneri var. Yenikapı'da kutlama önerisi de bunlar arasında ancak şu anda net bir plan yok. Bütün motivasyon çifte kupa kazanmak üzerine. Kupalar güvenceye alınana kadar 'Konsantrasyon!' sloganından taviz verilmeyecek. Zira futbolun şakası olmaz düşüncesi hakim. O yüzden takımın dikkatinin bu tür şeylerle bozulması istenmiyor. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası finalinde rehavetin kendilerine kupa kaybettirebileceği düşünülüyor ve temkinli davranılıyor.

ICARDİ ZOR BULUNAN BİR KALİTE

G.Saraylı yöneticilere Icardi'nin durumunu da sorduk. G.Saray disiplinsiz davranışlar nedeniyle Icardi'den rahatsız olunduğuna dair iddiaları yalanladı ama oyuncuyla yolların ayrılacağı konusunda hala haberler Arjantin'de çıkmaya devam ediyor. G.Saray yönetiminin bu konudaki kararı da net. Icardi yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte olacak. Yeni sezonun planları Icardi üzerine yapılıyor. Kesinlikle satılması gibi bir konu yok. Arjantinli yıldızın yaşadığı sakatlığa rağmen hala gol becerisi konusunda bulunmaz bir kalite olduğu düşünülüyor.

OSİMHEN BASTIRIRSA BU İŞ OLUR

Ve Osimhen. G.Saray taraftarının akıbetini en çok merak ettiği oyuncu. "Osimhen'in parası hazır" şeklindeki iddialar G.Saray yönetimi tarafından kesin bir dille yalanlanıyor. "Böyle bir hazırlığımız yok" diyorlar. M.United'la anlaştığı iddiaları da G.Saray cephesinde doğrulanmıyor. Bu konudaki yol haritası ise şu şekilde: "G.Saray asla 75 milyon Euro ödeyemez. Ancak Osimhen Napoli'ye "Bir yıl gerekirse futbol oynamam. İlle de G.Saray'da kalmak istiyorum" derse o zaman bizim elimiz güçlenir ve Napoli ile makul bir fiyat üzerinden pazarlığa otururuz. Yoksa o paraları ödememiz mümkün değil."