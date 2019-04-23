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Galatasaray'da hedef çifte kupa

Galatasaray, Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’ndaki 7 maçını da kazanırsa sezonu çifte kupayla tamamlayacak.

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Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray'ın üzüntüsü bir haftada mutluluğa dönüştü.
 
Kayserispor'u 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'un Başakşehir'e çelme takmasıyla zirveyle puan farkını 3'e indirdi. 33. haftada Başakşehir'i Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek Galatasaray, ligde son 5 maçını kazanması halinde şampiyon olacak.
 
Sarı-kırmızılılar, kupada Malatya'yı yenerse final yolu da açılacak. Takım için 7'de 7, çifte şampiyonluk anlamına geliyor.
 
Terim, Galatasaray'ın başında 1998-99 ve 1999-00 sezonlarında lig ve kupada mutlu sona ulaştı. Cimbom, Hamza Hamzaoğlu ile 4. yıldızı taktığı dönemde çifte kupalı şampiyonluk gördü.
 
(Sabah)
 

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