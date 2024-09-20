Galatasaray'da hedef derbi galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı 5 maçı da kazandı ve 15 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sezona ligde iyi başlayan Aslan, bu formunu Kadıköy'de de sürdürerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

LİGDE KAYIPSIZ



Süper Lig'de sezona evinde Hatayspor karşılaşmasıyla başlayan Galatasaray, daha sonra sırasıyla Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile oynadı ve rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 17 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda 17 gol kaydederken, 13'ünü son üç karşılaşmada attı. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligin de en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan'da Barış Alper Yılmaz 4, Michy Batshuayi, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı da 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ 4 HAFTADIR BOŞ GEÇMİYOR



Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezon gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Barış Alper, ligde oynadığı 5 maçta 4 gol sevinci yaşarken, bu gollerin hepsini son 4 haftada kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, ligde ayrıca Fenerbahçe'den Edin Dzeko, Başakşehir'den Krzysztof Piatek ve Antalyaspor'dan da Braian Samudio ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

LİGDE DEPLASMANDA 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla alan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Aslan ligde son olarak Adana Demirspor'a konuk oldu ve mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor maçında sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi son antrenmanlarda yer aldı. Icardi'nin 21 kişilik maç kadrosunda olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon transfer ettiği Macar futbolcu Roland Sallai de Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek.

Hakim Ziyech ise sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.